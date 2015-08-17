标题新闻：朝鲜以从事敌对行为为由再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民--朝中社
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以下为美国、英国、欧元区、澳洲、中国与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击 两次，即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表，请点选 (完) (整理 张涛；审校 白云)
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路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。