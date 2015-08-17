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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 14:31 BJT

日本股市：小幅收高，市场摆脱国内疲弱数据以及中国疑虑的影响

路透东京8月17日 - 日本股市周一小幅收高，此前数据显示日本第二季经济萎缩程度不像预期那么严重，同时由于中国人民币上周意外贬值后企稳，其他主要市场的波动性下降。

日经指数 收盘上涨0.5%至20,620.26点。东证股价指数 亦涨0.5%，收于1,672.87点，成交额降至4月初以来最低，许多市场人士由于盂兰盆节假期而离场。

围绕中国经济放缓的担忧，使得多数投资者远离全球景气循环类股票，转而追捧与内需相关的个股。(完)

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