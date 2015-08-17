版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 14:35 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，日前人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑
美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。随着人民币定价
机制市场化程度的提高，汇率的短期灵活性会提高，有助于避免汇率过度偏离均衡水平，因
此反而会大幅降低未来出现跳跃式调整的可能性。 
    
    欧洲央行执委科尔对德国股市日报表示，尽管全球市场存在“格外紧张的情绪”，但欧
洲央行需要维持稳定的货币政策，因其量化宽松(QE)计划正在起效。 
    
    泰国央行总裁称，泰国经济稳定性依然强劲，能抵御住外部冲击。央行总裁张旭州对记
者表示，泰铢波动程度不是那么大，没有发现对泰铢的投机行为。 
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.0%     2015年6月28日降25基点
             一年期贷款利率4.85%            2015年6月28日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.00%              2015年7月23日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.25%                2015年6月2日降25基点
             附卖回利率6.25%                2015年6月2日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.00%                  2015年6月18日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张涛；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐