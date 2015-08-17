全球能源：美国向墨西哥打开石油出口大门恰逢套利窗口关闭之际

外国对美国石油兴趣消退的信号已于今年夏天出现，因国内炼厂吸收了大量原油，以维持处于纪录最高水平的开工率，满足国内需求回升并支撑燃料出口。

根据ClipperData，经加工的凝析油出口今年夏天也下降至稀少的程度，此前在3月创下接近每日10万桶的最高纪录。

欧洲与亚洲炼厂有相当充足的供应选项，因沙特(沙乌地)阿拉伯与其他石油输出国组织(OPEC)国家的生产毫无节制，且伊朗解除多年制裁后即将增加产出--这不但使油价跌至六年半新低，也在今夏稍早令北海以及西非原油下滑至十年以来的最深贴水程度。

“全球的供需平衡失调了，”花旗集团的能源分析师Eric Lee表示，“布兰特与全球原油可能疲弱到足以令美国出口受到相当大的抑制。”

10月布兰特原油期货 周五对指标美国原油 溢价约为每桶6.50美元，自6月以来已增加逾一倍。但六个月后的价差CL-LCO6=R仅为每桶5.50美元，交易商已经在消化价差将会收窄，而这可能压抑出口。(完)