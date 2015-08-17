日本债市：公债价格在交投迟滞中下跌，市场迎来20年期公债标售

路透东京8月17日 - 日本公债价格周一下跌，因交易商为20年期公债标售作准备，而股市也小幅上涨，因此前公布的日本第二季国内生产总值(GDP)没有预期那么糟糕。

10年期日本公债期货 价格跌0.12点至147.72，但交投极为迟滞，仅成交15,681口，较今年迄今为止的平均水平低逾40%。

指标10年期现货公债收益率(殖利率) 上升2.0个基点至0.395%，但成交额仅为5,000亿日元。

20年期公债收益率 上升1.0个基点至1.160%，仍接近近几个月交易区间1.135%-1.300%的低端。(完)

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