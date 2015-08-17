日本债市：公债价格在交投迟滞中下跌，市场迎来20年期公债标售

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月17日 - 日本公债价格周一下跌，因交易商为20年期公债标售作准备，而股市也小幅上涨，因此前公布的日本第二季国内生产总值(GDP)没有预期那么糟糕。
10年期日本公债期货 价格跌0.12点至147.72，但交投极为迟滞，仅成交15,681口，较今年迄今为止的平均水平低逾40%。
指标10年期现货公债收益率(殖利率) 上升2.0个基点至0.395%，但成交额仅为5,000亿日元。
20年期公债收益率 上升1.0个基点至1.160%，仍接近近几个月交易区间1.135%-1.300%的低端。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”