香港金融：证监会第一季收入按年大增1.16倍，因股市交投增加

路透香港8月17日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，2015/16年度第一季收入按年大增1.16倍，因股市交投增加。

证监会的季报显示，今年4-6月收入为6.19亿港元，上年同期则为2.87亿港元，亦较上一季4.06亿港元升52%。

期内香港证券市场的每日平均成交额为1,670亿港元，按季升94%，因而带动证监会的征费收入按季增长86%至5.61亿港元；惟部分利好被收费及投资收入减少所抵销。

扣除同期开支3.7亿港元，证监会第一季录得2.49亿港元盈余，截至6月底止储备为75亿港元。

由于股市畅旺，第一季的牌照申请达1,805宗，按年上升15.1%。6月末持牌人及注册人总数较去年同期上升2.6%至40,321名。

截至6月底为止，于香港注册成立的认可单位信托及互惠基金的数目达607只，占总数的29.4%。RQFII（人民币合格境外机构投资者）/沪港通非上市基金及ETF（交易所买卖基金）的总数为72只及21只。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)