中国房地产：去年保障性安居工程逾90亿元资金被违规使用--审计署

路透北京8月17日 - 中国审计署周一发布公告称，2014年保障性安居工程有超过90亿元人民币的资金未按规定用途使用，部分项目单位虚报材料套取专项资金，且部分资金筹集和拨付不到位。

据审计署网站刊登的新闻稿，此次对2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果还显示，部分项目未能按规定享受税费和金融优惠政策；部分地区住房保障分配审核不严格；部分地区保障对象退出机制不健全。

从审计结果看，一些地方建设资金筹集与使用的统筹衔接不够，管理不到位，182个项目单位、融资平台公司和住房城乡建设、财政等部门违规使用安居工程专项资金93.83亿元，其中财政资金32.75亿元，企业债券、银行贷款等社会融资61.08亿元。

上述被违规使用的资金中，用于发放工资、弥补办公经费等支出1.35亿元，用于出借、还贷、投资理财、财政周转等92.48亿元。

16个项目单位通过编造项目资料、拆迁安置协议等方式，套取财政补助、项目贷款等专项资金4.85亿元，用于自身经营、修建职工宿舍和办公楼等支出。

“由于安居工程资金筹集渠道多，相关部门审批上存在疏漏，资金拨付后跟踪管理不到位，监管机制不健全，导致一些地方套取挪用资金。”审计署社会保障审计司主要负责人表示，有的单位缺乏成本意识，在计划不周详的情况下盲目申请建设资金，有的地方财政补助资金分配不够科学合理，导致资金被挪作他用或闲置。

该人士并称，受财力不足、融资支持不到位等因素制约，有些项目资金筹集困难，缺乏按合同约定或工程进度及时付款的能力，形成拖欠工程款；住房保障与税费征管部门信息不共享，缺乏协调衔接，造成一些安居工程项目不能按规定及时享受优惠政策。

审计数据显示，由于资金筹集不到位、未按工程进度或合同约定进行结算等原因，139个用房管理、项目建设等单位未及时拨（支）付建房款、工程款等，形成拖欠131.95亿元，共涉及116个市县。

394个项目被违规收取应减免税费5.2亿元，其中城镇土地使用税等税收3,464.52万元，城市基础设施配套费等行政事业性收费和政府性基金4.86亿元。61个廉租住房建设项目贷款未按规定享受利率优惠，多支付利息3,273.41万元。

2.06万户不符合保障条件的家庭以不实材料申请并通过审批，违规享受保障性住房配租（售）1.02万套、住房租赁补贴等货币补贴2,191万元。还有5,895套保障性住房被违规用于转借出租、办公经营或对外销售。

上述负责人称，住房保障资格准入和退出审核机制仍不健全。申请对象的家庭住房、收入等经济状况信息涉及房产管理、公安、人力资源和社会保障、工商、税务、金融机构等多个部门和单位，相互之间的信息共享还存在壁垒。一些地方尚未真正建立完整的家庭经济状况信息审核平台。

审计署建议，各级政府加快推进建立保障对象家庭经济状况信息审核平台，真正建立多部门数据共享机制，引入“大数据”监管手段，严格住房保障资格准入和退出审核管理；建立规范有效的退出机制，强化保障对象动态监管，采取有效措施将社会力量投资建设的保障性住房纳入政府监管体系，并及时全面披露相关信息，提高工作透明度。

审计发现的相关涉嫌违法违纪问题线索，已依法移送有关部门进一步调查处理。至2015年6月10日，已追回被挪用、套取资金41.04亿元，退还应减免税费6,863.64万元，向相关单位拨付资金106.59亿元，取消2.84万户不符合条件家庭的住房保障资格并追回补贴1,093万元、住房6,485套，清理收回违规使用保障性住房1,835套。

数据显示，2014年全国安居工程实际新开工745.05万套，基本建成551.46万套，分别完成目标任务的102.2%、112.02%。