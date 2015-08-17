《汇市简讯》英镑/美元受强硬派英国央行货币政策委员谈话提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 英镑在欧洲盘初上涨，市场正消化英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在英国每日电讯报上的说法
* 福布斯周日称，等待太久再升息可能有损英国经济复苏，需要早在通胀达到英国央行2%目标之前就进行。
* 其强硬的说法，可能导致MPC在9月或第四季的维持政策不变/支持升息的表决可能来到6票对3票
* 在1.57之前，7月29日高点1.5691为阻力，据传在前述数字上方有停止单
* 英镑上次在1.57美元上方交投是7月1日的事，至今已经过了近七周
* 6月18日高点1.5930跌至7月8日低点1.5330的61.8%回档位为1.57008(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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