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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 15:28 BJT

新兴汇市：亚币受美元走强及人民币贬值担忧拖累，马币接近17年低位

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.53 124.31 -0.18 -3.91 119.66

坡元 1.4095 1.4067 -0.20 -5.92 1.3260

台币 32.340 32.368 +0.09 -1.92 31.718

韩元 1182.69 1174.00 -0.73 -7.05 1099.30

泰铢 35.37 35.26 -0.31 -6.98 32.90

菲律宾披索 46.32 46.22 -0.22 -3.45 44.72

印尼卢比 13785.00 13785.00 +0.00 -10.19 12380.00

印度卢比 65.29 65.00 -0.44 -3.46 63.03

马币 4.1120 4.0810 -0.75 -14.97 3.4965

人民币 6.3930 6.3918 -0.02 -2.96 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 白云/艾茂林)

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