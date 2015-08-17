《台湾央行冲销一览表》上周存单发行余额净增207.2亿台币，前一周净增442亿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月17日 - 台湾央行上周定期存单发行余额净增207.2亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿) 1,820.3亿台币。台湾央行先前存单发行余额净增442亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 8/10 2,640.50 2,636 -4.5 8/11 5,573 5,564 -9 8/12 2,360.50 2,577.50 217 8/13 2,408.50 2,410.20 1.7 8/14 723.00 725 2 总计 13,705.5 13,912.7 207.2 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 8/10 18 4 8/11 18 8 8/12 16 7 8/13 17 6 8/14 16 6 总计 85 31 (完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”