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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 16:58 BJT

《台湾央行冲销一览表》上周存单发行余额净增207.2亿台币，前一周净增442亿

路透台北8月17日 - 台湾央行上周定期存单发行余额净增207.2亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)
1,820.3亿台币。台湾央行先前存单发行余额净增442亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
 日期    到期量(亿)        发行量(亿)          增加/减少(
                                               亿)
   8/10          2,640.50               2,636         -4.5
   8/11             5,573               5,564           -9
   8/12          2,360.50            2,577.50          217
   8/13          2,408.50            2,410.20          1.7
   8/14            723.00                 725            2
 总计            13,705.5            13,912.7        207.2
 日期    91天期发行量(亿)        182天期发行量(亿)
   8/10                      18                         4
   8/11                      18                         8
   8/12                      16                         7
   8/13                      17                         6
   8/14                      16                         6
 总计                        85                        31
 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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