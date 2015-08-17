国际油市：油价跌至近六年低点，受日本经济萎缩与美国钻机数增加拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
10月布兰特原油期货 跌0.59美元至每桶48.60美元，距离2015年低点45.19美元仍有一段距离。9月合约上周五到期。
能源服务公司Baker Hughes Inc 的数据显示，美国能源企业活跃钻机数量连续第四周增加，至5月初以来最多。
这可能反映出了今年夏初油价有一段稳定期，当时美国原油价格高于每桶60美元，吸引一些企业加大开支。
花旗集团 下调了原油价格预期，理由是市场基本面疲弱，包括石油输出国组织(OPEC)扩大供应及中国和新兴市场需求增长乏力。
花旗将对今明两年布兰特油价的基本预期分别从每桶58美元和63美元下调至每桶54美元和53美元。
此外还将对今明两年美国原油价格预期从每桶53美元和56美元均下调至每桶48美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”