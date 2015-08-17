国际油市：油价跌至近六年低点，受日本经济萎缩与美国钻机数增加拖累

10月布兰特原油期货 跌0.59美元至每桶48.60美元，距离2015年低点45.19美元仍有一段距离。9月合约上周五到期。

能源服务公司Baker Hughes Inc 的数据显示，美国能源企业活跃钻机数量连续第四周增加，至5月初以来最多。

这可能反映出了今年夏初油价有一段稳定期，当时美国原油价格高于每桶60美元，吸引一些企业加大开支。

花旗集团 下调了原油价格预期，理由是市场基本面疲弱，包括石油输出国组织(OPEC)扩大供应及中国和新兴市场需求增长乏力。

花旗将对今明两年布兰特油价的基本预期分别从每桶58美元和63美元下调至每桶54美元和53美元。

此外还将对今明两年美国原油价格预期从每桶53美元和56美元均下调至每桶48美元。(完)

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