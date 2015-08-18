《中国人民币有效汇率变动情况表》--8月18日

路透上海8月18日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指 数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 15年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年12月 11月 10月 9月 8月 7月 实际有效汇率 132.13 130.04 129.02 130.82 131.65 130.42 128.74 126.35 124.64 121.66 119.77 116.78 114.81 名义有效汇率 127.46 125.95 124.87 125.94 126.07 123.58 123.13 121.53 120.62 117.73 115.99 113.42 111.52 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 15年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年12 11月 10月 9月 8月 7月 月 美元 6.1167 6.1161 6.1143 6.1302 6.1507 6.1339 6.1272 6.1238 6.1432 6.1441 6.1528 6.1606 6.1569 欧元 6.7459 6.8711 6.8394 6.6261 6.6871 6.9877 7.1357 7.5621 7.6599 7.7992 7.9466 8.2062 8.3425 百日圆 4.9793 4.9580 5.0832 5.1429 5.1284 5.2033 5.1975 5.1436 5.2882 5.7079 5.7381 5.9850 6.0652 港元 0.78908 0.78890 0.78869 0.79088 0.79280 0.79102 0.79028 0.78967 0.79223 0.79209 0.79371 0.79487 0.79440 英镑 9.5433 9.5319 9.4805 9.1778 9.2478 9.4113 9.3007 9.5923 9.6920 9.8686 10.0425 10.2963 10.5345 澳元 4.5517 4.7267 4.8397 4.7464 4.7709 4.7922 4.9623 5.0596 5.3104 5.3906 5.5720 5.7319 5.7940 新西兰 4.0811 4.2935 4.5305 4.6568 4.6100 4.5660 4.6951 4.7606 4.8058 4.8387 5.0173 5.1937 5.3619 元 新加坡 4.5123 4.5610 4.5996 4.5552 4.4863 4.5555 4.5959 4.6646 4.7401 4.8127 --- --- --- 元 加元 4.7683 4.9464 5.0249 4.9616 4.8799 4.9002 5.0677 5.3077 5.4227 5.4746 5.5931 5.6387 5.7398 林吉特 0.61291 0.60190 0.57887 0.58404 0.58572 0.57321 0.58056 0.56486 0.54495 0.53268 0.52287 0.51617 0.51512 卢布 9.2518 8.7943 8.1674 8.5588 9.7030 10.4967 10.3771 9.1139 7.5037 6.7042 6.1733 5.8566 5.6037 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率. 名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效 汇率.(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)