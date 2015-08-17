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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,213亿韩元，连续第八日卖超

路透首尔8月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资
在韩国股市卖超3,213亿韩元，已连续八日卖超，期间累计卖超金额为1.1
49万亿(兆)韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     8月17日      -321.3      154.4         134.9
   ^ 8月13日      -216.3      199.3         -27.5
     8月12日      -303.4      263.5          19.7   
     8月11日       -87.7      -20.9          75.6
     8月10日　　　 -59.7       -2.6          67.2
     8月 7日　　　 -34.0     -173.1         151.7
     8月 6日      -101.9     -143.8         175.9
     8月 5日       -24.8       17.8         -64.2
     8月 4日        59.9       74.7        -173.5
     8月 3日        -8.5     -105.1          55.0
     7月31日       166.2      -90.2        -140.1
     7月30日       -79.8       93.3         -25.2
     7月29日         2.0      -34.1           3.1
     7月28日      -130.5      207.1         -87.5
     7月27日         1.1       36.0         -71.3     
    ----------------------------------------------
    本月以来    -1,097.8      264.3         414.7
    ----------------------------------------------
    今年以来     5,633.7   -9,538.1       3,541.5
    ---------------------------------------------- 
    
     ^ 8月13日为修正后数据
    (完)

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