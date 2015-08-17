表格：外资在韩国股市卖超3,213亿韩元，连续第八日卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超3,213亿韩元，已连续八日卖超，期间累计卖超金额为1.1 49万亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 8月17日 -321.3 154.4 134.9 ^ 8月13日 -216.3 199.3 -27.5 8月12日 -303.4 263.5 19.7 8月11日 -87.7 -20.9 75.6 8月10日 -59.7 -2.6 67.2 8月 7日 -34.0 -173.1 151.7 8月 6日 -101.9 -143.8 175.9 8月 5日 -24.8 17.8 -64.2 8月 4日 59.9 74.7 -173.5 8月 3日 -8.5 -105.1 55.0 7月31日 166.2 -90.2 -140.1 7月30日 -79.8 93.3 -25.2 7月29日 2.0 -34.1 3.1 7月28日 -130.5 207.1 -87.5 7月27日 1.1 36.0 -71.3 ---------------------------------------------- 本月以来 -1,097.8 264.3 414.7 ---------------------------------------------- 今年以来 5,633.7 -9,538.1 3,541.5 ---------------------------------------------- ^ 8月13日为修正后数据 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”