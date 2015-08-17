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债券 | 2015年 8月 17日 星期一 15:46 BJT

欧元债市：南欧国家公债收益率下滑，因第三轮希腊援助协议达成

中国股市震荡，但人民币相对稳定。中国央行周一将人民币中间价定在6.3969，较上交易日中间价6.3975微幅升值。

西班牙10年期公债收益率 下跌5个基点，至1.97%。意大利 及葡萄牙10年公债收益率 跌幅亦类似，分别跌至1.77%及2.38%。

“欧元集团...的希腊协议协助支撑信心，风险资产市场有所回稳，”RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称。

德国10年期公债收益率 微升至0.66%。

基于中国市场相对回稳，及希腊纾困案步上轨道，德国商业银行利率分析师Michael Leister预期德债收益率将升向0.75%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/陈宗琦)

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