欧元债市：南欧国家公债收益率下滑，因第三轮希腊援助协议达成

中国股市震荡，但人民币相对稳定。中国央行周一将人民币中间价定在6.3969，较上交易日中间价6.3975微幅升值。

西班牙10年期公债收益率 下跌5个基点，至1.97%。意大利 及葡萄牙10年公债收益率 跌幅亦类似，分别跌至1.77%及2.38%。