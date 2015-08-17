欧元债市：南欧国家公债收益率下滑，因第三轮希腊援助协议达成

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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中国股市震荡，但人民币相对稳定。中国央行周一将人民币中间价定在6.3969，较上交易日中间价6.3975微幅升值。
西班牙10年期公债收益率 下跌5个基点，至1.97%。意大利 及葡萄牙10年公债收益率 跌幅亦类似，分别跌至1.77%及2.38%。
“欧元集团...的希腊协议协助支撑信心，风险资产市场有所回稳，”RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称。
德国10年期公债收益率 微升至0.66%。
基于中国市场相对回稳，及希腊纾困案步上轨道，德国商业银行利率分析师Michael Leister预期德债收益率将升向0.75%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/蔡美珍；审校 张明钧/陈宗琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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