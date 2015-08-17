金属期市：伦铜下跌，围绕中国经济的担忧仍存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“如果金属升水及铁矿石价格开始上升，你会发现低点已经出现过了，”他表示。
中国保税区仓库金属升水目前均已脱离8月低位。<0#BASEBW-SHMET>
0734GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.4%至每吨5,142美元，上周五收盘基本持平。期铜上周触及六年低位5,062美元。
“如果守住5,000美元关口，铜价有可能跳升300-400美元，”新加坡一位交易商称。
上海期货交易所期铜合约 下跌0.7%，至每吨39,150元人民币。
其它金属交投量普遍较少，锡价将上周五3%涨幅回吐半数，期铅 和期铝 均下跌约0.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”