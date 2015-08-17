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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 16:22 BJT

金属期市：伦铜下跌，围绕中国经济的担忧仍存

“如果金属升水及铁矿石价格开始上升，你会发现低点已经出现过了，”他表示。

中国保税区仓库金属升水目前均已脱离8月低位。<0#BASEBW-SHMET>

0734GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.4%至每吨5,142美元，上周五收盘基本持平。期铜上周触及六年低位5,062美元。

“如果守住5,000美元关口，铜价有可能跳升300-400美元，”新加坡一位交易商称。

上海期货交易所期铜合约 下跌0.7%，至每吨39,150元人民币。

其它金属交投量普遍较少，锡价将上周五3%涨幅回吐半数，期铅 和期铝 均下跌约0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)

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