《路透晚报》--8月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：未来人民币汇率出现跳跃式调整的可能性大幅下降--首席经济学家

中国央行研究局首席经济学家马骏周日表示，上周二至周四间人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。随着人民币定价机制市场化程度的提高，汇率的短期灵活性会提高，有助于避免汇率过度偏离均衡水平，因此反而会大幅降低未来出现跳跃式调整的可能性。

--《财经洞察》迎接人民币崛起和中美货币对抗时代

中国央行近期修改人民币对美元汇率中间价定价规则，虽然离完全独立的浮动汇率制度仍有距离，但相比之前由央行主导汇率水平的定价机制而言，人民币汇率开启了全新的市场化时代，并对人民币国际化崛起有举足轻重的影响。

--中国贸易：此次人民币汇率正常调整对外贸的影响不宜过分解读--商务部

中国商务部外贸司负责人周日表示，从近期一些主要经济体货币贬值情况看，其对出口的拉动效应远小于贬值幅度。中国作为出口、进口大国，且加工贸易占相当比重，此次人民币汇率正常调整，对外贸的影响不宜过分解读。

--中国社会：天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人

中国天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周一召开第七次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人。

--中国房地产：去年保障性安居工程逾90亿元资金被违规使用--审计署

中国审计署周一发布公告称，2014年保障性安居工程有超过90亿元人民币的资金未按规定用途使用，部分项目单位虚报材料套取专项资金，且部分资金筹集和拨付不到位。

【金融】

--《热点聚焦》为提振经济增长，中国影子金融体系重登舞台

8月炎热的一天，距上海两小时火车车程的暨阳湖生态园中，高耸入云的摩天轮和巨大的过山车异常安静地矗立着。这座游乐园三年前建于张家港这座尘土飞扬的港口城市，产权归市政府所有，目前的融资是通过中国政府近期正逐步叫停的地方政府融资平台。这些灰色融资工具在地方政府的资产负债表上没有体现，在中国政府试图刺激经济之际又卷土重来，为新项目提供资金，或者像上文中游乐园的情况，对旧债务进行再融资。

--台湾央行：委托银行收受隔夜资金利率大降至0.370%，跌幅0.9基点

台湾金融市场交易员周一表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，较上日的0.379%下跌0.9基点。台湾央行自上周起已连续四日调低代收隔夜资金利率，上周五时跌幅由0.2基点扩大为0.3基点。今日再扩大至0.9基点。

--中国保险：9家保险公司计划投资612亿元建25个保险养老社区项目--报载

中国金融时报周一援引中国保监会主席项俊波称，截止今年二季度末，保险业共有9家保险公司已投资或计划投资25个保险养老社区项目，计划投资金额612亿元，实际已投资金额199亿元。保险业将从提供资金支持、风险保障、服务衔接等方面全方位参与养老服务业发展。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券收益率及IRS曲线均平坦化上行，资金未见缓和

中国银行间债市周一现券收益率及IRS(利率互换)曲线均平坦化上行；人民币汇价趋于平稳，但资金面仍未见明显改善，7月外汇占款数据不佳，而市场期盼的周末降准也未兑现，在偏谨慎的资金预期压制下，债市暂取守势。

--中国金融：地方债市场后门半开，地方融资平台债券引来投资者兴趣

中国政府批准了2.6万亿(兆)元人民币(4,070亿美元)的地方债发行额度，旨在推动地方政府融资摆脱影子金融体系而增强透明度。这是中国金融改革计划的组成部分不过投资者似乎觉得影子体系也不错，政府看来也在默许。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收贬波动渐趋理性，能否经受市场化考验仍需观察

人民币兑美元即期周一小幅收贬，波动幅度亦较上周明显收窄；中间价则连两日小升，继续稳定市场心态。交易员认为，市场渐趋理性，因人民币大幅波动后监管层有维稳需求，且这两日国际美元波动有限，但人民币能否经受市场化考验还有待观察。

--《RUSSELL专栏》中国人民币贬值及股市动荡，料引发黄金多空舌战

黄金投资者正要努力搞清楚，人民币贬值和近来的中国股市动荡到底对中国的黄金需求是利好、利空，还是无关紧要。中国是全球最大的黄金买家。分析师可能勾勒出听起来合情合理的论据，以说明为什么中国金融市场的动荡对黄金既利好又利空。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，央企改革板块继续引领市场

中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，受证金公司一般不入市操作的表态影响，今日大盘低开震荡，后在煤炭钢铁等国企改革、证金概念板块带领下翻红回升，但接近4,000点附近仍显动能不足。预计短线大盘将继续整理消化结构性估值压力，之后再度震荡上行。

--《焦点》中国股市摆脱“重症监护”重返自主运行，震荡料是近期主基调

中国股市经历罕见股灾并获“政府军”进场救市后月余，监管层终于宣布其脱离“重症监护”状态，国家队主力中证金表态一般不入市操作，将大盘走向的决定权重新交还给了市场和投资者。

--香港金融：证监会第一季收入按年大增1.16倍，因股市交投增加

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，2015/16年度第一季收入按年大增1.16倍，因股市交投增加。

--中港个股：万科称天津部分项目受爆炸事故影响，但今年业绩影响不大

中国最大房地产企业之一的万科周一称，于天津的部分项目受爆炸事故影响，但不会对今年业绩产生重大影响。

--香港个股：汉能薄膜发电上半年业绩可能亏损，因终止大部份关连交易