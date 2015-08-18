人民币汇率：7月实际与名义有效汇率双双刷新历史新高--BIS

路透上海8月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。

数据并显示，今年1-7月人民币实际有效汇率累计上涨4.88%，名义有效汇率累计上涨4.57%，而在此期间人民币兑美元即期 汇率微跌0.09%，人民币中间价 则升0.02%。

中国海关日前公布，7月出口下降8.3%进口下降8.1%（美元计价），贸易顺差430.25亿美元，且今年第三季度出口压力仍然较大。 政商人士均认识到，人民币有效汇率长时间升值且外需羸弱，加上去年高基数影响，中国出口面临重重困难。

在强势美元背景下，为改变人民币盯住美元而导致人民币有效汇率持续走高而继续恶化对外贸易条件，并进一步完善人民币中间价形成机制，上周中国央行宣布对人民币汇率中间价报价进行改革，并宣布一次性贬值近2%。

央行行长助理张晓慧上周在媒体吹风会上表示，根据BIS测算，2014年以来人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值10.28%和9.54%，从保持人民币有效汇率相对平稳的角度看，人民币兑美元汇率也有一定的贬值要求。

分析人士普遍，未来中国将可能采取保持人民币有效汇率稳定，取代此前保持人民币对美元名义汇率的稳定，有效缓解人民币汇率持续升值带来的负面冲击。

中国商务部投资促进局副局长张玉中表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。 但商务部外贸司负责人则指出，货币贬值对出口拉动效应远小于贬值幅度。此次人民币汇率正常调整，对外贸的影响不宜过分解读。

7月美元指数 上涨1.94%，上月则是下跌1.47%；另外7月人民币兑欧元 升值1.89%，而上月为贬值1.87%，兑日圆 亦升值1.61%，上月为贬值1.42%，而同期人民币兑美元即期汇率微跌0.14%，延续6月的盘整走势。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升9个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月在再度企稳反弹，并在7月刷新历史新高。2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。