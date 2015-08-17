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市场报道 | 2015年 8月 17日 星期一 16:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元传言有来自对冲基金的抛盘

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    * 欧洲盘初交投相当活络，基金站在卖方
    * 德国股市DAX指数稍早曾上涨1.1%，如今回吐半数涨幅
    * 伦敦盘初欧元波动率上升，一个月期报9.7%，两周期报9.25%，风
险逆转指标偏向买权
    * 欧元/美元跌至1.1063，看来仍相当脆弱，尽管DAX拉回
    * 100日移动均线切入位报1.1043，传言在1.1050-55有买盘，停损单
设在1.1025(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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