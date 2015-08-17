《汇市简讯》欧元/美元传言有来自对冲基金的抛盘

0752GMT * 欧洲盘初交投相当活络，基金站在卖方 * 德国股市DAX指数稍早曾上涨1.1%，如今回吐半数涨幅 * 伦敦盘初欧元波动率上升，一个月期报9.7%，两周期报9.25%，风 险逆转指标偏向买权 * 欧元/美元跌至1.1063，看来仍相当脆弱，尽管DAX拉回 * 100日移动均线切入位报1.1043，传言在1.1050-55有买盘，停损单 设在1.1025(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张涛)