路透基点：杭州中策橡胶考虑筹组最多1.2亿美元三年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国最大的轮胎制造商之一--杭州中策橡胶有限公司考虑筹组最多1.2亿美元的三年期贷款。
消息人士称，借款人已与合作银行举行了初步磋商，但条款和条件尚未敲定。
相关消息人士称，定价谈判显示利率约为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约200个基点。
所筹资金多数将用于未偿债务的再融资，其余将用于运营资本和一般企业用途。
该借款人2013年7月踏足市场，完成2.75亿美元的三年期贷款。利率为较Libor加码210个基点，平均年限为2.5年。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”