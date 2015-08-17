路透基点：杭州中策橡胶考虑筹组最多1.2亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港8月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国最大的轮胎制造商之一--杭州中策橡胶有限公司考虑筹组最多1.2亿美元的三年期贷款。

消息人士称，借款人已与合作银行举行了初步磋商，但条款和条件尚未敲定。

相关消息人士称，定价谈判显示利率约为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约200个基点。

所筹资金多数将用于未偿债务的再融资，其余将用于运营资本和一般企业用途。

该借款人2013年7月踏足市场，完成2.75亿美元的三年期贷款。利率为较Libor加码210个基点，平均年限为2.5年。(完)