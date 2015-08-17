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亚洲 | 2015年 8月 17日 星期一 16:23 BJT

《全球汇市》美元走强，市场摆脱上周人民币贬值冲击

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1080 1.1106 -0.23 -8.41 1.2097

美元/日圆 124.43 124.30 0.10 4.16 119.68

欧元/日圆 137.87 138.04 -0.12 -5.06 144.77

美元/瑞郎 0.9778 0.9758 0.20 -1.64 0.9941

英镑/美元 1.5660 1.5643 0.11 0.56 1.5573

美元/加元 1.3129 1.3086 0.33 13.01 1.1618

澳元/美元 0.7360 0.7369 -0.12 -9.89 0.8168

新西兰元/美元 0.6549 0.6536 0.20 -16.01 0.7797

欧元/瑞郎 1.0837 1.0843 -0.06 -9.89 1.2026

欧元/英镑 0.7073 0.7097 -0.34 -8.79 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4443 9.4464 -0.02 0.38 9.4688

美元/挪威克朗 8.2654 8.2345 0.38 10.62 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/陈宗琦/孙茉莉; 审校 张涛/张明钧/王洋)

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