更正-欧洲汇市：英镑上涨，受英国央行MPC委员福布斯讲话提振

(因译文有误，内文倒数第二段英国通胀率数据应为“周二”公布，非“周四”)

路透伦敦8月17日 - 英镑兑欧元周一涨0.4%，受英国央行决策人士福布斯强硬言论提振，福布斯的讲话巩固了有关英国未来数月会升息的预期。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周日称，等待太久再升息可能有损英国经济复苏，需要早在通胀达到英国央行2%目标之前就进行。福布斯在Telegraph发表文章称，过早升息可能抑制企业投资和消费者支出意愿，但在让人觉得有时间落差后才调整货币政策，则意味着有可能进行得过晚。

英镑兑欧元 升至0.7074欧元，曾触及近一周最高水平0.70645欧元。英镑兑美元 持平于1.5650美元，欧洲盘初曾触及两周最高水平1.5690美元。

“(该评论)也指出太早采取举措的风险，但这样的争辩似乎愈加激烈，这成为一个影响英镑汇率走势以及令其对升息前景更为敏感的因素，”FxPro首席分析师Simon Smith表示。

上周英镑兑欧元下跌至一个月低点，因中国允许人民币贬值及大宗商品价格下挫。这也引发了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)与英国央行升息时机的疑问。

但随着之后人民币走稳，投资者对几个主要央行即将升息重拾信心。

交易员表示，周二的英国通胀数据与周四的英国零售销售数据，将影响本周交投。通胀率料维持疲软，但分析师表示，未来几个月可能提速，因经济与薪资提升。

法国巴黎银行全球汇市策略主管 Steven Saywell表示，近期英镑的下跌是买进良机，尤其是兑欧元，并称这个货币对预计下跌至0.6750英镑。(完)

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