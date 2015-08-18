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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：8月18日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月18日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,941.00亿台币。   
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。      
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)7,940.3亿台币：
          08/19              4,663.00亿台币
          08/20              5,884.30亿台币
          08/21                533.50亿台币
          08/24                460.00亿台币
          08/25              5,598.00亿台币
          08/26              1,487.80亿台币
          08/27              1,891.50亿台币
          08/28                 816.5亿台币
          08/31              2,127.50亿台币
          09/01              1,090.50亿台币
          09/02              2,131.00亿台币
          09/03              1,256.70亿台币
 
       
    --公债付息共21.0亿台币。  
      8/22：100甲8期4息11.25亿台币。
      8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：      
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                 
     
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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