路透伦敦8月17日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周突破7月高位的尝试以失败告终，在1.1220美元区域仍面临较大阻力。50日移动均线目前构成支撑，若跌穿1.1080，则将再度下看1.1020区域。而若突破1.1230，则将上看1.1450美元。

美元/日圆：上周再次未能在125.00上方站稳，表明该汇率仍可能走低。预计将向123.75区域回落，继而是123.00。只有突破125.90，才有望升向127.20。

欧元/英镑：上周结束时回落至0.7120区域下方，表明可能进一步跌 向0.7040。主要阻力位仍为0.7200区域以及始自5月高位0.7480的趋势线阻力。

英镑/美元：英镑继续在1.5460-1.5680区间内波动，但走势似乎已偏向上行。过去五周高位1.5680仍是关键上档阻力位。突破1.5700后有望重新升向1.5820水平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1087 1.1106 -0.17 -8.35 1.2097

美元/日圆 124.44 124.30 0.11 4.17 119.68

欧元/日圆 137.98 138.04 -0.04 -4.99 144.77

美元/瑞郎 0.9762 0.9758 0.04 -1.80 0.9941

英镑/美元 1.5643 1.5643 0.00 0.45 1.5573

美元/加元 1.3130 1.3086 0.34 13.01 1.1618

澳元/美元 0.7359 0.7369 -0.14 -9.90 0.8168

新西兰元/美元 0.6541 0.6536 0.08 -16.11 0.7797

欧元/瑞郎 1.0824 1.0843 -0.18 -10.00 1.2026

欧元/英镑 0.7087 0.7097 -0.14 -8.61 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4440 9.4464 -0.03 0.37 9.4688

美元/挪威克朗 8.2721 8.2345 0.46 10.71 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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