亚洲橡胶：TOCOM期胶触及八个月低点，中国需求疑虑挥之不去

“看上去中国依然是市场的主要焦点，”Rakuten Securities的商品分析师Satoru Yoshida称，“近期人民币贬值旨在刺激中国出口，但这会打击中国的进口，或者说减少橡胶等商品的进口。”

交投最活跃的上海期交所1月期胶 收跌225元，至每吨12,150元(1,900.31美元)。

“日本橡胶库存增加以及油价疲弱也加剧了新一轮抛售，”Yoshida还称。

日本橡胶贸易协会周日公布的数据显示，截至7月31日，日本港口的天然橡胶库存达到16,241吨，增长了18.3%。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤132.1美分，跌2.3美分。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 艾茂林/蔡美珍)