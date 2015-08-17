《中国企业债发行日程表》--8月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *铁路总公司 100 10 8/18招标 -- AAA 8/19 国泰君安证券

50 20 (铁路建设基金提供担保) 中银国际证券/中信证券等 ========================================================================================= *重庆万州三峡 15 7 8/24簿记建档 -- AA 8/25-8/28 申万宏源证券 平湖公司 (第3-7年分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 广东省 15 10 8/19簿记建档 -- AAA 8/20-8/24 中金公司 粤电集团 国信证券 ========================================================================================= 国泰租赁 8 7 推迟发行 -- AA -- 齐鲁证券

(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 乌鲁木齐高新 6 4 8/21簿记建档 -- AA 8/24-8/26 兴业证券 投资发展集团 (第3年末附票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)