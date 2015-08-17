中国新债：铁路总公司周二招标发行150亿元固息债，期限10年和20年

路透上海8月17日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(18日)招标发行今年第五期150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，含10年和20年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，明日招标新债中10年期品种的发行规模为100亿元，招标利率区间3.54%-4.54%；20年品种发行规模50亿元，招标利率区间4.04%-5.04%；招标时间为周二10:00-11:00，采用单一利率(荷兰式)招标方式。

该债按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(19日)，主承销商为国泰君安证券 、中银国际证券、中信证券 、摩根士丹利华鑫证券、中信建投证券和招商证券 。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

根据国家发改委的批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。

发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。(完)

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