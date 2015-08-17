中国新债：浙江省定向发行总额566.35亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月17日 - 中国浙江省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额566.3502亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券269.5794亿元，专项债券296.7708亿元，各期限利率较下限上浮幅度均为15%；这亦是地方债启动定向发行以来，单次发行规模最大。

浙江省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.37%、3.73%、4.00%和4.04%，除了三年期发行规模为26.958亿元，五、七、10年均为80.8738亿元。

专项债券期限亦含三年、五年、七年和10年，利率与一般债相同，发行规模上，三年和七年期同为59.3542亿元，七年和10年均为89.0312亿元。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。

而最近两期公开招标的地方债，中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标；8月14日招标的青岛地方债各期限品种的中标利率则均高于投标区间下限10个bp。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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here (发稿 边竞；审校 张喜良)