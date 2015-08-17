中国新债：青海下周一将招标发行总额126.27亿元一般和专项地方债

路透上海8月17日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(24日)招标发行总额126.2712亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模93.2712亿元，专项债33亿元。

上述一般债券含置换债券33亿元和新增债券60.2712亿元，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为15.2712亿元、26亿元、26亿元和26亿元。

而专项债中，置换债券为9亿元，新增专项债券24亿元，其中三年、七年和10年期发行量均为8亿元，5年期发行规模为9亿元。

上述一般债券招标时间为8月24日上午9:30-10:10，专项债为当日10:30-11:10。两类债券均自8月25日起开始发行并计息，8月27日发行结束。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

大公国际资信评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA级。

最近两期公开招标的地方债，中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标；8月14日招标的青岛地方债各期限品种的中标利率则均高于投标区间下限10个bp。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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here (发稿 边竞；审校 黄凯)