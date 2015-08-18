重温稿-台湾货币市场：短率走跌，因央行引导短率扩大跌幅

* 央行连五日调低代收隔夜资金利率 * 周一再扩大至0.9基点 * 短率续跌 * 短票量很少 * 债券附条件交易利率低档 记者 高洁如 路透台北8月17日 - 台湾银行间短率周一再度小幅向下。台湾央行不但连续第五日调降 隔夜拆款利率，今日的降幅更高达0.9基点，拆款市场应声下跌，但短票及债券附买回市场 因票量不大，暂稳于低位。 交易人士表示，短期拆借市场的利率在连日央行调整利率之后，今日再有向下压力，一 周的主要拆借利率走低。 至于在央行隔夜冲销的金额方面，有一家公营银行交易员指出，央行一路压低隔夜冲销 的利率，但冲销的金额却也大大缩手，收受隔夜资金力道变得相当保守。 〞(央行)要把钱逼出来，要银行去放给企业、或者去标公营企业的放款吧!〞前述公营 银行交易员认为。 他们也表示，即便市场利率一路走低，但银行间资金需求尚未见上扬。预期未来央行短 期内仍将一路导引利率至适当水位。 睽违三年以来，台湾央行8月11日首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点。周一央 行不但连五日调低利率，更扩大隔拆利率委托代收的跌幅至0.9基点至0.370%，降幅大于市 场预期。(背景资料请见 ) 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.370% 0.377% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.390% 0.290-0.390% --一周拆款利率区间 0.370-0.450% 0.378-0.435% --两周拆款利率区间 0.388-0.430% 0.400-0.430% **短票量很少** 短票方面，票券商交易员表示，市场上出现0.50%的新低短票水位，但大型银行目前仍 将自保短票的利率维稳在0.52%，因此今日短票利率大致在0.50-0.52%，只不过市场上短票 量非常少，不易承做。 〞票量很少，根本买不到票，所以利率也没什么好调的，〞一家大型民营商银交易员说 。 一位大型票券商交易员则表示，未来会观察大型银行的短票利率开在那里再做打算。不 过周一央行大举将隔夜拆款利率大降0.9基点，初步看来30天短票利率的调低幅度会在1基点 以上。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.52%，上日在0.52%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 522%，前日在0.526%；上日成交量112.39亿台币，前日87.93亿台币。 台湾央行周一共发行6,971.3亿台币定存单。若较今日存单到期金额6,973.3亿台币，存 单发行余额减2亿。 台湾央行本周存单到期1兆9,995.1亿台币，本周余日的到期情况分别是周二1,941亿、 周三4,663亿、周四5,884.3亿以及周五533.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为154亿台币，累积超额准备为2,754亿台币、 加计前期1%的超额准备3,773亿台币。 **RP利率** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，市场的资金虽松，但是交易商考量因素仍多， 目前利率暂未进一步下跌。 票券商则表示，市场资金宽松，短率持续走低，客户对利率走低的幅度及速度偶有怨言 ，因此倾向将库存拉高，待客户对利率低档已具共识，再全面调低利率。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日；10天期以上公司 债RP主要成交在0.60-0.62%，也大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间高位略走低 至0.48%，先前在0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.4 8%-0.52%，先前在0.48%-0.54%。这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对 象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)