国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水反弹，不过供给依旧充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月17日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周一虽有反弹，但仍徘徊在六年低点附近，因在需求仍不见回升之际供给依旧充足。
据路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水收窄0.38美元，报每吨5.95美元。
船运燃料油的较低固定价(flat prices)也降低了贸易商的利润，因越来越多的市场参与者更易在市场上获得燃料油。
“现在(对一些参与者来说)获得船货容易多了，意味着更多贸易商可以竞争同一项业务，”一位在新加坡的交易员说。
还有人表示，鉴于给出更有竞争力价格的空间有限，低固定价环境也带来了挑战。
路透数据显示，380-cst船用燃油价格报每吨249.50美元，为2009年3月来最低。
其他消息面，韩国S-Oil Corp和Hyundai Oilbank削减炼厂产能利用率，交易商称，这可能会进一步推高最近上涨的精炼利润率。
现货市场有五笔交易。
道达尔卖出23,000吨180-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨贴水5美元，船期定在9月4-8日，买家为维多。
嘉能可自中国航油(新加坡)手中买入两批20,000吨380-cst燃料油船货，价格为每吨247美元，船期定在9月1-5日。
中国石油向维多卖出20,000吨380-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨贴水6美元，船期定在9月6-10日。
此外，中石油还向维多卖出一批船期在9月12-16日的20,000吨380-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨贴水5.50美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”