东南亚股市：悉数下跌，马来西亚和新加坡股市进入超卖区域

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月17日 - 东南亚股市周一下跌，马来西亚和新加坡股市在尾盘的卖盘后进入超卖区域，而泰国股市也未能守住盘初的涨幅收跌，因经济前景低迷。
马来西亚股市指标股指 下跌1.5%至2012年6月以来的最低收位，将14日相对强弱指标(RSI)带入22.1的超卖水平。若低于30则处于超卖市场。
马币下滑，一定程度上是受人民币贬值拖累，这引发了对当地股市的卖盘，以美元计算的马来西亚股市今年累计下跌23.5%，为亚洲表现最差。
新加坡股市 下跌1.5%，14日RSI跌至25.9的超卖水平。菲律宾股市 下跌1%至2015年6月来最低收位。
泰国股市 收跌0.4%。泰国国家经济及社会发展局(NESDB)将今年经济增速预估从此前的增长3.0-4.0%下调至增长2.7-3.2%。
资金进出情况不一。交易所数据显示，外资在马来西亚和菲律宾股市分别卖超2.36亿马币和4.08亿披索，但在泰国股市买超15.7亿泰铢。
越南股市指标股指 收跌2.7%，录得逾三个月最大单日百分比跌幅，银行股领跌。
印尼股市周一休市，周二开市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 347.62 -5.10 -1.45 -15.37 410.77
新加坡 3067.35 -46.90 -1.51 -8.85 3365.15
马来西亚 1572.54 -24.28 -1.52 -10.71 1761.25
泰国 1408.74 -5.18 -0.37 -5.94 1497.67
印尼 4585.39 1.14 +0.02 -12.27 5226.95
菲律宾 7336.84 -71.60 -0.97 +1.47 7230.57
越南 573.15 -15.88 -2.70 +5.04 545.63
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”