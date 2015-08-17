东南亚股市：悉数下跌，马来西亚和新加坡股市进入超卖区域

路透曼谷8月17日 - 东南亚股市周一下跌，马来西亚和新加坡股市在尾盘的卖盘后进入超卖区域，而泰国股市也未能守住盘初的涨幅收跌，因经济前景低迷。

马来西亚股市指标股指 下跌1.5%至2012年6月以来的最低收位，将14日相对强弱指标(RSI)带入22.1的超卖水平。若低于30则处于超卖市场。

马币下滑，一定程度上是受人民币贬值拖累，这引发了对当地股市的卖盘，以美元计算的马来西亚股市今年累计下跌23.5%，为亚洲表现最差。

新加坡股市 下跌1.5%，14日RSI跌至25.9的超卖水平。菲律宾股市 下跌1%至2015年6月来最低收位。

泰国股市 收跌0.4%。泰国国家经济及社会发展局(NESDB)将今年经济增速预估从此前的增长3.0-4.0%下调至增长2.7-3.2%。

资金进出情况不一。交易所数据显示，外资在马来西亚和菲律宾股市分别卖超2.36亿马币和4.08亿披索，但在泰国股市买超15.7亿泰铢。

越南股市指标股指 收跌2.7%，录得逾三个月最大单日百分比跌幅，银行股领跌。

印尼股市周一休市，周二开市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 347.62 -5.10 -1.45 -15.37 410.77

新加坡 3067.35 -46.90 -1.51 -8.85 3365.15

马来西亚 1572.54 -24.28 -1.52 -10.71 1761.25

泰国 1408.74 -5.18 -0.37 -5.94 1497.67

印尼 4585.39 1.14 +0.02 -12.27 5226.95

菲律宾 7336.84 -71.60 -0.97 +1.47 7230.57

越南 573.15 -15.88 -2.70 +5.04 545.63