国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差小升，因炼厂削减产量

标题新闻：朝鲜以从事敌对行为为由再羁押一名美国公民，为该国羁押的第四位美国公民--朝中社
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路透新加坡8月17日 - 业内消息人士周一表示，韩国削减产量以及阿联酋炼厂出现故障，预计可提振新加坡柴油和航煤裂解价差。
业内消息人士称，韩国S-Oil Corp的一日加工量为24万桶的常压蒸馏单元(CDU)本周开始了为期一个月的例行维护，此外，Hyundai Oilbank因利润率受到挤压，也已经削减了产量。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)目前Ruwais炼厂产能利用率仅略高于70%，此前因故障问题，该公司不得不关闭渣油流化催化裂解(RFCC)装置。
一消息人士表示，该家炼厂7月还曾开足马力生产，预期到8月底的产能利用率将维持在略高于75%。
科威特国家石油公司(Kuwait National Petroleum)周一表示，日加工量20万桶的Shuaiba炼厂突发火灾，已经停止运营，火灾发生后员工也已疏散。如果停工的情况持续，这可能会减少科威特中质馏分油的出口。
业内消息人士称，来自伊拉克和肯尼亚的现货需求支撑了市场人气。
新加坡现货交易中，柴油成交了两笔，航煤没有交易。
兴隆以每桶57.25美元的价格自BP手中买入150,000桶含硫量 500ppm的柴油，船期定在9月1-5日。
此外，兴隆还以每桶57.80美元的价格从BP手中买入150,000桶含硫量500ppm的汽油，船期定在9月6-10日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。