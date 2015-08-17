国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差小升，因炼厂削减产量

路透新加坡8月17日 - 业内消息人士周一表示，韩国削减产量以及阿联酋炼厂出现故障，预计可提振新加坡柴油和航煤裂解价差。

业内消息人士称，韩国S-Oil Corp的一日加工量为24万桶的常压蒸馏单元(CDU)本周开始了为期一个月的例行维护，此外，Hyundai Oilbank因利润率受到挤压，也已经削减了产量。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)目前Ruwais炼厂产能利用率仅略高于70%，此前因故障问题，该公司不得不关闭渣油流化催化裂解(RFCC)装置。

一消息人士表示，该家炼厂7月还曾开足马力生产，预期到8月底的产能利用率将维持在略高于75%。

科威特国家石油公司(Kuwait National Petroleum)周一表示，日加工量20万桶的Shuaiba炼厂突发火灾，已经停止运营，火灾发生后员工也已疏散。如果停工的情况持续，这可能会减少科威特中质馏分油的出口。

业内消息人士称，来自伊拉克和肯尼亚的现货需求支撑了市场人气。

新加坡现货交易中，柴油成交了两笔，航煤没有交易。

兴隆以每桶57.25美元的价格自BP手中买入150,000桶含硫量 500ppm的柴油，船期定在9月1-5日。

此外，兴隆还以每桶57.80美元的价格从BP手中买入150,000桶含硫量500ppm的汽油，船期定在9月6-10日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻