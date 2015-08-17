马来西亚期市：棕榈油期货延续跌势，因库存增加且需求疲弱

路透孟买8月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，延续上周疲势，主要产出国库存增加以及需求低迷，损及市场。

马来西亚11月棕榈油合约 收低0.15%，报每吨2,044马币。

成交量报45,806口，略高于以往的约35,000口。

马币 是今年迄今表现最差的新兴亚币，限制了以马币计价的指标棕榈油的跌势。

“即便价格下滑，马来西亚和印尼也未能推高棕榈油出口。本月底两个国家的棕榈油库存可能增加。”一交易员说道。

据上周公布的数据显示，马来西亚7月棕榈油库存增加至227万吨，因产量增加且需求减少。

路透技术分析师王涛称，棕榈油可能在2,052面临阻力，或会回落至2,017马币的支撑位。(完)

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