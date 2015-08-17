马来西亚期市：棕榈油期货延续跌势，因库存增加且需求疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透孟买8月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一下滑，延续上周疲势，主要产出国库存增加以及需求低迷，损及市场。
马来西亚11月棕榈油合约 收低0.15%，报每吨2,044马币。
成交量报45,806口，略高于以往的约35,000口。
马币 是今年迄今表现最差的新兴亚币，限制了以马币计价的指标棕榈油的跌势。
“即便价格下滑，马来西亚和印尼也未能推高棕榈油出口。本月底两个国家的棕榈油库存可能增加。”一交易员说道。
据上周公布的数据显示，马来西亚7月棕榈油库存增加至227万吨，因产量增加且需求减少。
路透技术分析师王涛称，棕榈油可能在2,052面临阻力，或会回落至2,017马币的支撑位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”