国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，科威特炼厂遭火灾未能提振市场

路透新加坡8月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至约三周低点每吨82.65美元，不过交易员表示，科威特日产能20万桶的Shuaiba炼厂遭遇火灾，可能扭转价差走势。

他们并称，该炼厂每月石脑油的平均产量是12万吨左右。

“科威特石油(KPC)关闭炼厂对石脑油市场产生了影响，”一位交易员说。

这是因为随着沙特炼厂维护季即将到来，中东其它炼厂来填补供给缺口的空间不多。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)目前Ruwais炼厂产能利用率仅略高于70%，此前因故障问题，该公司不得不关闭渣油流化催化裂解(RFCC)装置。

“所有的中东炼厂的产能利用率都到顶了，”上述这位交易员说。

路透数据显示，壳牌从新加坡现货市场上购买了20万桶汽油，令其总购买量达到约90万桶，相当于8月3日以来总成交量的一半。

但对现货船货的需求未能提振亚洲汽油裂解价差，后者下跌8.12%至每桶14.82美元。

现货市场上有七笔交易达成。

壳牌买入五笔汽油船货。从维多买入两艘，从PTT和中石油各买入一艘。其对95号汽油船货支付的价格分别是每桶67.50美元和68.30美元，对92号汽油支付的价格是63.60美元。

维多还以每桶63.18美元的价格向SK Energy出售一艘92号汽油船货，船期为9月6-10日。

另一方面维多以每吨447美元从壳牌买入一艘10月上半月石脑油，Petro-Diamond则以每吨446美元向伊藤忠出售一艘10月上半月石脑油船货。(完)

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