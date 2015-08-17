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市场报道 | 2015年 8月 17日 星期一 21:39 BJT

美国热股：美国顶尖对冲基金第二季增持苹果股票

路透8月17日 - 证交所文件显示，美国顶尖对冲基金第二季在苹果 股价下跌之前增持苹果股票。美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件显示，在6月30日止的三个月内，Philippe Laffont的Coatue Management增持86万股苹果股票，总持仓为850万股。

其他文件显示，伦敦对冲基金公司Nevsky Capital LLP在该季增持苹果75.1万股，持仓升至256万股。Tiger Eye Capital LLC增持2.5万股，对苹果的总持仓为356,502股。

苹果股价周五收报115.96美元，周一盘初下滑0.03%。(完)

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