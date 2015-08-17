美国热股：美国顶尖对冲基金第二季增持苹果股票

路透8月17日 - 证交所文件显示，美国顶尖对冲基金第二季在苹果 股价下跌之前增持苹果股票。美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件显示，在6月30日止的三个月内，Philippe Laffont的Coatue Management增持86万股苹果股票，总持仓为850万股。