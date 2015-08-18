修正-英国金融市场：英镑上升，受英国央行政策委员福布斯讲话提振(8月17日)

(更正：第三段应为“盘中升至近一周最高0.70645英镑”，而非“盘中升至近一周最高0.70645欧元”)

路透伦敦8月17日 - 英镑兑欧元周一上涨，受英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯言论提振，福布斯的讲话巩固了英国将在未来数月升息的预期。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在英国每日电讯报发表文章称，“利率需要早在通胀达到2%的目标前上调。等待太久可能损害复苏，尤其如果到时候升息速度需要以比我们预期的逐步升息更快的话。”

英镑兑欧元 盘中升至近一周最高0.70645英镑，最新报0.7095英镑，上涨0.1%。

英镑兑美元 跌至1.5625美元，在欧洲早盘升至两周最高1.5690美元。交易商在周二英国消费者物价指数公布前转趋谨慎，该数据可能显示英国物价压力仍然不大。

分析师表示，预计英国通胀在短期内仍然疲软，但许多人，包括英国央行在内，预料未来几个月通胀将上升，因为经济增长和薪资上升。