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货币新闻 | 2015年 8月 17日 星期一 23:40 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船铂运价上升

路透8月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受海岬型船舶运价上升提振。

乾散货运价指数升8点，或0.76%，报1,063点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨29点，报1,913点。日均获利上升264美元，报14,024美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平在1,057点，日均获利小升1美元，至8,411美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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