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货币新闻 | 2015年 8月 18日 星期二 01:00 BJT

表格：美国7月大豆压榨量升至1.45227亿蒲式耳--NOPA

路透8月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2015年7月 2015年6月 2014年7月

压榨量(1,000蒲式耳) 145,227 142,473 119,620

豆粕出口量(短吨) 　 590,582 596,573 391,781

豆粕产量(吨) 3,448,928 3,387,575 2,818,018

出粕率(磅/蒲式耳) 47.50 47.55 47.12

豆油产量(百万磅) 1,631.8 1,614.3 1,422.0

出油率(磅/蒲式耳) 11.24 11.33 11.89

豆油库存(1,000磅) 1,624,312 1,573,926 1,589,079(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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