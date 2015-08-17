表格：美国7月大豆压榨量升至1.45227亿蒲式耳--NOPA

《技术解析》现货金仍看向1,209美元
上述分析参考了从2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这条上升趋势线。可以看出金价数次跌破1,229支撑位，即38.2%回档位。
路透8月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2015年7月 2015年6月 2014年7月
压榨量(1,000蒲式耳) 145,227 142,473 119,620
豆粕出口量(短吨) 590,582 596,573 391,781
豆粕产量(吨) 3,448,928 3,387,575 2,818,018
出粕率(磅/蒲式耳) 47.50 47.55 47.12
豆油产量(百万磅) 1,631.8 1,614.3 1,422.0
出油率(磅/蒲式耳) 11.24 11.33 11.89
豆油库存(1,000磅) 1,624,312 1,573,926 1,589,079(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
上述分析参考了从2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这条上升趋势线。可以看出金价数次跌破1,229支撑位，即38.2%回档位。
路透伦敦5月8日 - 英国央行周五首次公布，总部设在英国的银行业者必须发行多少特别的损失吸收债券，才能避免将来纳税人不得不为银行救助买单。
路透华盛顿5月5日 - 美国贸易官员周五称，反倾销反补贴调查发现，来自八个地区的碳及合金定尺钢板损害了美国生产商，考虑对进口产品征收五年的关税。