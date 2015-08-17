金属期市：期铜下滑，因中国需求忧虑及美元走强

路透伦敦8月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一下滑，受累于中国需求放缓的前景和美元上涨。上周中国安排人民币下跌巩固对中国铜需求下降的预期。

LME期铜 收盘时没有成交，最后买盘跌1%，报5,114美元，周五报5,170美元。上周期铜跌至六年低位5,062美元。

人民币 录得纪录最大周度跌幅，此前中国央行安排人民币贬值，此举料将提振中国出口和经济增长。

但市场亦认为，此举是中国当局非常关注中国经济放缓可能转为硬着陆的迹象。

“基本金属普遍疲弱在很大程度与对中国经济发展愈发担忧有关，特别是上周人民币意外贬值，”Julius Baer分析师Carsten Menke说。

“(市场)触读中国(当局)希望促进出口增长，以弥补内需疲弱。”

美元上涨，使铜等美元计价商品对非美国买家来说更昂贵。

三个月期铝 收报1,567美元，低于周五的1,580美元。

铝价近几周受压，因中国大量出口，导致全球供应过剩。

期锌 从1,830美元下滑至1,815美元，期铅 报1,728.5美元，上日报1,750美元。期锡 持平在15,450美元。