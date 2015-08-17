欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因第三轮希腊援助协议达成和人民币企稳

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月17日 - 西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率周一下跌，希腊达成第三轮救助协议以及中国人民币汇率企稳，提振较低评级的欧元区资产。
在希腊议会同意接受诸多严苛的条件后，欧元区财长最终同意最多向希腊贷款860亿欧元(955亿美元)。希腊议会决定支持总理齐普拉斯，不过由于他近三分之一的支持者公然对他表示反对，齐普拉斯不得不依靠反对派的投票。
投资者认为，协议在德国和其它国家议会的批准也将没有问题，预计将在周四前向希腊政府发放130亿欧元贷款，用于偿还即将到期的欧洲央行债务。
中国股市震荡，但人民币相对稳定。中国央行周一将人民币中间价定在6.3969，较上交易日中间价6.3975升值。
油价跌至近六年低位，使通胀预期保持在较低水准，且进一步增加公债收益率的下行压力。
西班牙10年期公债收益率 下跌7个基点，至1.95%。意大利 及葡萄牙10年公债收益率 跌幅亦类似，分别跌至1.76%及2.39%。
希腊两年期公债收益率 大跌逾两个百分点，至略高于10.69%。希腊10年期公债收益率 跌半个百分点，至9.12%。
德国10年期公债收益率 收低约2个基点，至0.63%，在纽约联邦储备银行公布8月制造业指数降至2009年以来最低，为美联储升息带来阻力后，10年期德债收益率进一步走低。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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