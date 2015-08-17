欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因第三轮希腊援助协议达成和人民币企稳

路透伦敦8月17日 - 西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率周一下跌，希腊达成第三轮救助协议以及中国人民币汇率企稳，提振较低评级的欧元区资产。

在希腊议会同意接受诸多严苛的条件后，欧元区财长最终同意最多向希腊贷款860亿欧元(955亿美元)。希腊议会决定支持总理齐普拉斯，不过由于他近三分之一的支持者公然对他表示反对，齐普拉斯不得不依靠反对派的投票。

投资者认为，协议在德国和其它国家议会的批准也将没有问题，预计将在周四前向希腊政府发放130亿欧元贷款，用于偿还即将到期的欧洲央行债务。

中国股市震荡，但人民币相对稳定。中国央行周一将人民币中间价定在6.3969，较上交易日中间价6.3975升值。

油价跌至近六年低位，使通胀预期保持在较低水准，且进一步增加公债收益率的下行压力。

西班牙10年期公债收益率 下跌7个基点，至1.95%。意大利 及葡萄牙10年公债收益率 跌幅亦类似，分别跌至1.76%及2.39%。

希腊两年期公债收益率 大跌逾两个百分点，至略高于10.69%。希腊10年期公债收益率 跌半个百分点，至9.12%。