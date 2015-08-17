欧洲股市：基本持平，盘中因美国数据令人失望而下跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透伦敦8月17日 - 欧洲股市周一基本持平，在纽约联邦储备银行公布8月制造业指数降至2009年以来最低后下跌，德股受到的冲击最大。
法股和意大利股市表现相对较好，法国工业集团Alstom 表现出色，因臆测欧盟将批准通用电气并购Alstom旗下的电力业务。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.25%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收升0.2%。
在1407 GMT，德股DAX指数下挫0.8%，触及逾一个月最低水准。德股收跌0.41%，报10,940.33点
Alstom跳涨7.2%，此前两名熟识事件的消息人士向路透表示，预料欧盟将批准通用电气 提出的以124亿欧元收购Alstom电力业务的提议。
服装零售商Hennes & Mauritz 上涨1.95%，此前公司公布销售上升。
美国纽约联储周一发布调查显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低，因新订单和出货急剧下滑，不过未来景气状况指数改善。纽约联储8月纽约州制造业指数从7月的正3.86降至负14.92，为2009年4月以来最低水准。
法股CAC指数 收高0.57%，报4,984.83点，英股富时100指数 下跌0.01%，报6,550.30点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。