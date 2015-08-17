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市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 03:03 BJT

纽约期市：ICE期棉触及五周高位，因USDA报告推动买盘

路透纽约8月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一连升第四日，触及7月10日来最高水准，受美国政府的利多预估所提振。

上周美国农业部(USDA)下调对2015/16作物年度棉花供应预估。

ICE-12月期棉 收高0.57美分，或0.9%，报每磅66.52美分，盘中升至66.89美分的日内高位。

美元指数 上扬0.32%，汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.77%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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