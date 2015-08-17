芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因美国大豆月度压榨数据利多

路透芝加哥8月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一微幅收涨，交易商说，美国大豆月度压榨数据高于预期，支撑近月9月大豆合约。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，美国7月大豆压榨量为1.452亿蒲式耳，高于市场平均预期1.415亿，且为有纪录以来的7月最高水准。

美国政府种植面积预估利多，支持大豆市场。美国农业部(USDA)的农场服务局报告称，截至8月3日，农户的大豆“未播种耕地”面积为217.3万英亩，一些分析师表示，这暗示USDA可能在今年稍后下调其官方种植面积预估。

豆油价格承受些许压力，因NOPA月度报告显示，7月豆油库存增加至16.24亿磅，6月时为15.74亿。分析师原本预计豆油库存为15.92亿磅。

9月大豆期货合约 升1-3/4美分，报每蒲式耳9.27美元。

11月大豆期货合约 升1/2美分，报每蒲式耳9.17美元。

12月豆粕合约 上涨0.5美元，报每短吨314.7美元。

12月豆油合约 小跌0.03美分，报29.37美分。

今日CBOT大豆预估成交量为119,617口，豆粕为66,567口，豆油为74,608口。(完)

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