芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足

路透芝加哥8月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商表示，因基本面利空，其中包括全球供应充足，和出口市场竞争激烈。

美元上涨令小麦承压。美元走强，使美国谷物对持有美元以外货币的投资者来说更昂贵。

美元指数 上涨，交易商聚焦在美国可能升息，没有理会对人民币贬值可能引发“货币战争”的担忧。

美国春麦收割继续进行，也为小麦市场带来压力。分析师预计，周一稍晚美国农业部将公布春麦收割完成率为48%，高于上周的28%。