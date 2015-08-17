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市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 05:14 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足

路透芝加哥8月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商表示，因基本面利空，其中包括全球供应充足，和出口市场竞争激烈。

美元上涨令小麦承压。美元走强，使美国谷物对持有美元以外货币的投资者来说更昂贵。

美元指数 上涨，交易商聚焦在美国可能升息，没有理会对人民币贬值可能引发“货币战争”的担忧。

美国春麦收割继续进行，也为小麦市场带来压力。分析师预计，周一稍晚美国农业部将公布春麦收割完成率为48%，高于上周的28%。

CBOT-9月小麦 收跌6美分，报每蒲式耳5.00-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为101,345口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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