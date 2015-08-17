芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充足

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商表示，因基本面利空，其中包括全球供应充足，和出口市场竞争激烈。
美元上涨令小麦承压。美元走强，使美国谷物对持有美元以外货币的投资者来说更昂贵。
美元指数 上涨，交易商聚焦在美国可能升息，没有理会对人民币贬值可能引发“货币战争”的担忧。
美国春麦收割继续进行，也为小麦市场带来压力。分析师预计，周一稍晚美国农业部将公布春麦收割完成率为48%，高于上周的28%。
CBOT-9月小麦 收跌6美分，报每蒲式耳5.00-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为101,345口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。