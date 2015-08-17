美国债市：公债上涨，因纽约联储制造业数据疲弱

* 纽约联储银行8月制造业指数降至2009年以来最低

* 油价下跌，令对低通胀的担忧加重

* 关注周三公布的美联储会议记录和CPI数据

路透纽约8月17日 - 美国公债价格周一上涨，因纽约联储银行8月制造业指数降至2009年以来最低，令人担心该数据疲弱可能拖累反应美国经济成长的其他数据的表现。

美国纽约联储周一发布调查显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低，因新订单和出货急剧下滑，不过未来景气状况指数改善。纽约联储8月纽约州制造业指数从7月的正3.86降至负14.92，为2009年4月以来最低水准。分析师原本预估为正5.0。

“一些人在谈论该数据对下月初公布的一项覆盖范围更广的制造业数据意味着什么，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。

市场交投清淡，令价格变动被放大。

指标10年期公债 最新上涨13/32，收益率报2.15%，低于数据公布前的报2.18%。

经济增速放缓，使美联储升息决定复杂化，许多分析师和投资者预计，美联储在9月升息的机率最大。

低通胀也给美联储升息决定带来了麻烦。近几周低通胀的情况恶化，因油价持续下跌。

美国原油价格 周一跌至近六年半低位。

投资者下一个主要关注点将是周三早上公布的7月美国消费者物价指数。美联储也将在周三下午公布其7月会议记录。

投资者将仔细研读美联储会议记录，寻找联储官员担心低通胀的最新迹象，即使当时原油还未展开最新一轮跌势。

投资者也将寻找美联储如何评估全球风险对美国经济带来影响的最新信息，尽管会议记录不会提到上周人民币意外贬值。

“周三下午公布的(美联储会议记录)如果提到7月底官员们对中国的担忧程度和6月底一样，抑或可能略为加剧，市场将对此作反应，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。

Vogel说，如果真是这样，美国公债收益率将下跌，而且/或收益率曲线可能趋陡。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.706

五年期公债 100-11/32 (+07/32) 1.554

10年期公债 98-21/32 (+13/32) 2.152

30年期公债 101-15/32 (+26/32) 2.802(完)

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