国际油市：油价下挫1%，美国原油因日本和中国忧虑降至近六年半低位

* 美国原油跌至每桶42美元以下，触手可及六年半低位

* 日本经济第二季萎缩

* 中国经济放缓增加下行压力

路透纽约8月17日 - 油价周一下挫约1%，美国原油触手可及六年半新低，此前全球第三大原油消费国日本称第二季经济萎缩，且中国经济持续放缓也打压市场人气。

美元指数 上涨，令包括原油在内的美元计价商品对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵。

美国原油 收低0.63美元，或1.5%，报每桶41.87美元，日低为41.64美元，逼近周五日触及的近月合约2009年3月来最低41.35美元。收盘时到期的美国原油选择权交易主导了市场交投。

布兰特原油 收低0.45美元，或近1%，报每桶48.74美元，日低为48.35美元，较1月触及的六年低位45.19美元高大约3美元。

日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%，预估为下滑1.9%，因出口下滑及消费者缩减支出。这一黯淡数据进一步说明日本经济陷入停滞，加大了决策者在今年稍晚扩大货币或财政刺激力度的压力。

人民币兑美元即期 周一小幅收贬，波动幅度亦较上周明显收窄；中间价则连两日小升，继续稳定市场心态。交易员认为，市场渐趋理性，因人民币大幅波动后监管层有维稳需求，且这两日国际美元波动有限，但人民币能否经受市场化考验还有待观察。

“市场谈论最多的是人民币贬值带来的持续的涟漪效应，”以能源为主的商品经纪Powerhouse的David Thompson说。

油价自6月以来累计下跌约三分之一。