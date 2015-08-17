版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 05:20 BJT

加拿大股市：下跌，美国原油期货跌至近六年半低位拖累能源股走低

路透多伦多8月17日 - 加拿大主要股指周一下跌，受累于能源股和银行股跌势，因美国原油价格跌至近六年半低位，且日本经济数据和纽约联储银行制造业数据令人失望。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌26.35点，或0.18%，报14,251.53点。10大类股中有六种收跌。

能源股大跌1.8%，因美国原油 挫跌1.5%，至每桶41.87美元，布兰特原油 跌0.9%，至每桶48.74美元。

原油下滑，此前日本公布第二季经济萎缩，且中国经济放缓，令市场担忧。

美国纽约联储周一发布调查显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低。

金融股下滑0.6%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐