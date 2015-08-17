加拿大股市：下跌，美国原油期货跌至近六年半低位拖累能源股走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月17日 - 加拿大主要股指周一下跌，受累于能源股和银行股跌势，因美国原油价格跌至近六年半低位，且日本经济数据和纽约联储银行制造业数据令人失望。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌26.35点，或0.18%，报14,251.53点。10大类股中有六种收跌。
能源股大跌1.8%，因美国原油 挫跌1.5%，至每桶41.87美元，布兰特原油 跌0.9%，至每桶48.74美元。
原油下滑，此前日本公布第二季经济萎缩，且中国经济放缓，令市场担忧。
美国纽约联储周一发布调查显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低。
金融股下滑0.6%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。