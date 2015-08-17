版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 06:16 BJT

****日韩经济指标预测--8月18日-8月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月17日当周
     
    8月18日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           7月         --      -3.6%
                                (较前月)                           --       持平
    2350 日本出口(较上年同期)                          7月         5.5%    +9.5%
             进口(较上年同期)                                     -7.9%    -2.9%
             贸易收支(亿日圆)                                   逆差567  逆差690
  
    8月19日(三)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                 8月       --        正14
    
    8月20日(四)
    暂无重要数据公布
    
    8月21日(五)
    暂无重要数据公布
    
    8月24日当周
    
    8月24日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)           8月初值       --       51.2 
    
    8月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                              8月       --        100 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐