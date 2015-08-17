《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日至8月25日

《技术解析》现货金仍看向1,209美元
上述分析参考了从2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这条上升趋势线。可以看出金价数次跌破1,229支撑位，即38.2%回档位。
以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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8月18日 AMC Q3 2015 Analog Devices
8月18日 BMO Q2 2015 家得宝(Home Depot)
8月18日 BMO Q2 2016 TJX Companies
8月18日 11:00 Q2 2016 沃尔玛(Wal-Mart)
8月19日 BMO Q3 2015 Hormel Foods
8月19日 AMC Q2 2015 L Brands
8月19日 BMO Q2 2015 Lowe's Companies
8月19日 AMC Q1 2016 NetApp
8月19日 BMO Q2 2015 Staples
8月19日 BMO Q2 2015 Target
8月20日 AMC Q2 2016 Salesforce.com
8月20日 20:00 Q2 2015 Gap
8月20日 AMC Q3 2015 惠普(Hewlett-Packard)
8月20日 AMC Q4 2015 Intuit
8月20日 AMC Q2 2015 Ross Stores
8月21日 BMO Q3 2015 Deere & Co
8月25日 BMO Q2 2016 Best Buy Co
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
上述分析参考了从2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这条上升趋势线。可以看出金价数次跌破1,229支撑位，即38.2%回档位。
路透伦敦5月8日 - 英国央行周五首次公布，总部设在英国的银行业者必须发行多少特别的损失吸收债券，才能避免将来纳税人不得不为银行救助买单。
路透华盛顿5月5日 - 美国贸易官员周五称，反倾销反补贴调查发现，来自八个地区的碳及合金定尺钢板损害了美国生产商，考虑对进口产品征收五年的关税。