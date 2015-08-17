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货币新闻 | 2015年 8月 18日 星期二 06:26 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日至8月25日

以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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8月18日 AMC Q3 2015 Analog Devices

8月18日 BMO Q2 2015 家得宝(Home Depot)

8月18日 BMO Q2 2016 TJX Companies

8月18日 11:00 Q2 2016 沃尔玛(Wal-Mart)

8月19日 BMO Q3 2015 Hormel Foods

8月19日 AMC Q2 2015 L Brands

8月19日 BMO Q2 2015 Lowe's Companies

8月19日 AMC Q1 2016 NetApp

8月19日 BMO Q2 2015 Staples

8月19日 BMO Q2 2015 Target

8月20日 AMC Q2 2016 Salesforce.com

8月20日 20:00 Q2 2015 Gap

8月20日 AMC Q3 2015 惠普(Hewlett-Packard)

8月20日 AMC Q4 2015 Intuit

8月20日 AMC Q2 2015 Ross Stores

8月21日 BMO Q3 2015 Deere & Co

8月25日 BMO Q2 2016 Best Buy Co

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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