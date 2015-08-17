《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 75.19 +0.43 +0.58 3217538
京东 27.33 -0.79 -2.81 10545653
新浪 40.03 +0.28 +0.70 1008560
搜狐 48.68 -1.19 -2.39 692053
网易 124.00 -2.04 -1.62 1201088
百度 167.43 +3.19 +1.94 3354806
台湾
台湾积体电路 20.28 -0.10 -0.49 3483224
联电 1.75 -0.01 -0.57 102792
日月光 4.94 -0.20 -3.89 306303
硅品精密 5.43 -0.09 -1.63 527874
和信超媒体 0.65 -0.03 -4.26 93969
友达 3.14 +0.11 +3.63 416661
中华电信 30.50 -0.07 -0.23 80454
台湾国际航电 40.42 +0.52 +1.30 679855
香港
中国移动 65.14 +1.17 +1.83 133810
中国联通 13.49 -0.03 -0.22 72493
中国电信 54.41 -0.46 -0.84 4934
中芯国际 4.76 -0.04 -0.83 4022
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 48
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”