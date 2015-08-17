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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 75.19 +0.43 +0.58 3217538

京东 27.33 -0.79 -2.81 10545653

新浪 40.03 +0.28 +0.70 1008560

搜狐 48.68 -1.19 -2.39 692053

网易 124.00 -2.04 -1.62 1201088

百度 167.43 +3.19 +1.94 3354806

台湾

台湾积体电路 20.28 -0.10 -0.49 3483224

联电 1.75 -0.01 -0.57 102792

日月光 4.94 -0.20 -3.89 306303

硅品精密 5.43 -0.09 -1.63 527874

和信超媒体 0.65 -0.03 -4.26 93969

友达 3.14 +0.11 +3.63 416661

中华电信 30.50 -0.07 -0.23 80454

台湾国际航电 40.42 +0.52 +1.30 679855

香港

中国移动 65.14 +1.17 +1.83 133810

中国联通 13.49 -0.03 -0.22 72493

中国电信 54.41 -0.46 -0.84 4934

中芯国际 4.76 -0.04 -0.83 4022

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 48

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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